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Харьков. Суд отменил переименование проспекта Григоренко в честь Жукова

Харьков. Суд отменил переименование проспекта Григоренко в честь Жукова - Фото
Проспект Григоренко (Маршала Жукова) в Харькове (Фото: Евгений Векслерчик)
18.06.2020, 13:50

Суд признал противоправным переименование проспекта в Харькове в честь советского маршала Жукова. Мэрия намерена оспорить решение суда

Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение местного горсовета о переименовании проспекта Гриогренко (правозащитник, основатель Украинской хельсинской группы) в проспект имени Жукова (советский маршал). Об этом сообщает местное СМИ МГ Объектив из зала суда.

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Отмечается, что иск о противоправности решения подавала партия ВО Свобода. В партии аргументировали свою позицию тем, что проспект не может носить имя Жукова в соответствии с законом о декоммунизации, а "именем кровавого маршала не может называться ни один топоним в Украине".

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Представитель мэрии оппонировал, что Жуков, по его мнению, не занимал высоких должностей в коммунистической партии СССР и освобождал Украину от нацистских захватчиков. Иск он назвал "безосновательным, поданным без письменных и других доказательств".

Суд вынес решение в пользу истца. Таким образом проспекту должны вернуть название в честь Григоренко. Представитель мэрии заявил, что будет обжаловать решение в апелляционной инстанции.

СПРАВКА. Георгий Жуков – советский военачальник, руководил операциями во времена Второй мировой войны. После войны стал первым замом министра обороны СССР, а с 1955 по 1957 год возглавлял ведомство. В 1957-м исключен из Центрального комитета Компартии СССР, снят со всех постов в армии и отправлен в отставку.

Петр Григоренко также был советским военным. Выступал против репрессий в 1938 году, критиковал лидера-диктатора СССР Иосифа Сталина, а звание генерал-майора получил лишь после его смерти.

В 1960-70-х годах присоединился к движению диссидентов, за что был лишен воинских званий, несколько раз арестован и помещен в психиатрическую больницу. Один из основателей правозащитной Украинской хельсинской группы.

Умер в эмиграции в США, где получил политическое убежище.

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Марк Сировой
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