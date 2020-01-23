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Двух единоросов и российского коммуниста не пустили в Украину

Двух единоросов и российского коммуниста не пустили в Украину - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
23.01.2020, 12:40

Один не смог рассказать, зачем приехал, двое других - "на конференцию"

В Украину не пустили трех российских политиков - двух представителей провластной партии Единая Россия и одного коммуниста. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Один гражданин России прибыл в аэропорт Борисполь из Лондона. Выяснилось, что он является представителем Единой России, бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания он не смог, поэтому на основании закона о пограничном контроле его не пропустили. Сегодня утром политик вылетел в Германию.

Еще двое российских граждан не смогли пройти пограничный контроль в Киевском аэропорту им. Сикорского. Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также представитель Единой России, другой - КПРФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом.

  • 19 января сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде в Украину четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы. 

Смотрите также: Российской блогерше запретили въезд в Украину: видео

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