Двух единоросов и российского коммуниста не пустили в Украину

Фото: dpsu.gov.ua

В Украину не пустили трех российских политиков - двух представителей провластной партии Единая Россия и одного коммуниста. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Один гражданин России прибыл в аэропорт Борисполь из Лондона. Выяснилось, что он является представителем Единой России, бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания он не смог, поэтому на основании закона о пограничном контроле его не пропустили. Сегодня утром политик вылетел в Германию.

Еще двое российских граждан не смогли пройти пограничный контроль в Киевском аэропорту им. Сикорского. Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также представитель Единой России, другой - КПРФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом.

19 января сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде в Украину четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы.

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