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Помпео: Главная угроза в XXI веке - Коммунистическая партия Китая

Помпео: Главная угроза в XXI веке - Коммунистическая партия Китая - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
30.01.2020, 14:43

Отношения между геополитическими противниками/партнерами США и КНР не улучшаются

Коммунистическая партия Китая является основной угрозой в XXI веке. В таких словах госсекретарь США Майкл Помпео описал отношение официального Вашингтона к политическому строю азиатской страны, пишет Reuters.

"И хотя мы все еще должны быть чрезвычайно бдительными в отношении терроризма... Коммунистическая партия Китая представляет центральную угрозу нашего времени", - считает Помпео.

По мнению главы Государственного департамента, США и союзники должны иметь достаточную военную и технологическую мощь для того, чтобы XXI век прошел под знаком западных принципов.

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