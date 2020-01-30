Помпео: Главная угроза в XXI веке - Коммунистическая партия Китая

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Коммунистическая партия Китая является основной угрозой в XXI веке. В таких словах госсекретарь США Майкл Помпео описал отношение официального Вашингтона к политическому строю азиатской страны, пишет Reuters.

"И хотя мы все еще должны быть чрезвычайно бдительными в отношении терроризма... Коммунистическая партия Китая представляет центральную угрозу нашего времени", - считает Помпео.

По мнению главы Государственного департамента, США и союзники должны иметь достаточную военную и технологическую мощь для того, чтобы XXI век прошел под знаком западных принципов.

Два года назад США включили Россию и Китай в список своих главных угроз.

Завтра Помпео приедет в Киев и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

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