Активизация Китая в Арктике – угроза региону: доклад Пентагона

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Активизация Китая в Арктике и его интересы там несут угрозу для региона, о чем заявили ряд пограничных государств. Об этом говорится в докладе Минобороны США.

Территория Китая не прилегает к водам Арктики, но в 2013-м Пекин присоединился к членам-наблюдателям в Арктическом совете. В этом совете также Россия, США, Канада, Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия.

Реклама

Правительство Дании публично выразило обеспокоенность по поводу заинтересованности Китая в Гренландии: Пекин хочет, в том числе, построить там спутниковую наземную станцию.

Отмечается, что научные исследования могут поддержать усиление китайского военного присутствия в регионе, в частности, в Северном Ледовитом океане.

Пнтагон считают, что Китай хочет обрести статус "почти арктического государства" и использовать Северный морской путь в военных целях. Авторы доклада ссылаются на опубликованный в прошлом году программный отчет, где указаны планы КНР по развитию в Арктике. В частности, там говорится о развитии проекта "полярный шелковый путь" – аналог инициативы "Один путь, один пояс", провозглашенной главой Китая Си Цзиньпином.

Вашингтон подчеркивает, что планы Пекина несут угрозу США и союзникам.

28 апреля два военных корабля США 28 апреля прошли через Тайваньский пролив. В ответ Китай призвал придерживаться принципов КНР и трех совместных коммюнике, а также с осторожностью относиться к вопросам, связанным с Тайванем, чтобы не создать негативного влияния на китайско-американские отношения, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе.