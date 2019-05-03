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03.05.2019, 17:28

Активизация Китая в Арктике – угроза региону: доклад Пентагона

Активизация Китая в Арктике – угроза региону: доклад Пентагона - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)

По мнению Вашингтона, планы КНР в Арктике несут военную угрозу всему региону

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Активизация Китая в Арктике и его интересы там несут угрозу для региона, о чем заявили ряд пограничных государств. Об этом говорится в докладе Минобороны США.

Территория Китая не прилегает к водам Арктики, но в 2013-м Пекин присоединился к членам-наблюдателям в Арктическом совете. В этом совете также Россия, США, Канада, Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия.

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Правительство Дании публично выразило обеспокоенность по поводу заинтересованности Китая в Гренландии: Пекин хочет, в том числе, построить там спутниковую наземную станцию.

Отмечается, что научные исследования могут поддержать усиление китайского военного присутствия в регионе, в частности, в Северном Ледовитом океане.

Пнтагон считают, что Китай хочет обрести статус "почти арктического государства" и использовать Северный морской путь в военных целях. Авторы доклада ссылаются на опубликованный в прошлом году программный отчет, где указаны планы КНР по развитию в Арктике. В частности, там говорится о развитии проекта "полярный шелковый путь" – аналог инициативы "Один путь, один пояс", провозглашенной главой Китая Си Цзиньпином.

Вашингтон подчеркивает, что планы Пекина несут угрозу США и союзникам.

28 апреля два военных корабля США 28 апреля прошли через Тайваньский пролив. В ответ Китай призвал придерживаться принципов КНР и трех совместных коммюнике, а также с осторожностью относиться к вопросам, связанным с Тайванем, чтобы не создать негативного влияния на китайско-американские отношения, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе.

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Теги: Китай, арктика, доклад пентагона
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