В Харькове вновь переименовали проспект в честь советского маршала Жукова

Горсовет, Харьков (фото - пресс-служба Харьковского горсовета)

Харьковский горсовет переименовал проспект Григоренко в проспект Маршала Жукова. Об этом сообщает местное издание Status Quo.

За проголосовали 52 депутата. Против – восемь.

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Сторонники переименования говорили, что в городе прошли общественные слушания по данному вопросу и 11193 человек (население Харькова – около 1,4 млн человек) поддержали идею переименования, что составило 86% от проголосовавших.

Противники переименования говорили, что эта инициатива идет вразрез с законом о декоммунизации.

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