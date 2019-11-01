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"Плевок в лицо одесситам". Труханов о демонтаже барельефа Жукову

"Плевок в лицо одесситам". Труханов о демонтаже барельефа Жукову - Фото
Геннадий Труханов (фото - omr.gov.ua)
01.11.2019, 09:35

Мэр города назвал демонтаж памятного знака "актом вандализма"

Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что вчерашний демонтаж памятного знака советскому маршалу Георгию Жукову со здания облвоенкомата – это "плевок в лицо одесситов". Об этом сообщил у себя в Facebook.

"Ситуация с демонтажем барельефа маршалу Жукову - это откровенный плевок в лицо одесситам. В первую очередь, потому, что является инициативой отдельных активистов, а не реальным волеизъявлением жителей города. Самое интересное, что этот, по сути, акт вандализма согласован с квартирно- эксплуатационным отделом Минобороны, который "не возражал против работ по демонтажу памятного знака", - отметил Труханов.

Видео: Думская

Он подчеркнул, что независимо от дальнейшей судьбы барельефа, считает подобные действия недопустимыми.

"Поскольку они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс. Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким - нет, будут принимать исключительно одесситы", - убежден мэр города.

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одесса геннадий труханов демонтаж памятный знак Жукову
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