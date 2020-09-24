В центре Киева снесли историческую усадьбу XIX века — видео

Человек с ФИО бенефициарного владельца компании-заказчика реконструкции ранее баллотировался в Раду от блока партий КУЧМА

На улице Саксаганского, в Печерском районе Киева сегодня снесли усадьбу XIX века. Об этом сообщает издание Хмарочос.

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Отмечается, что здание предположительно 1870-х годов постройки могло быть одним из самых старых строений, которые сохранились сегодня на улице Саксаганского. Как отмечает краевед Антон Короб, усадьба была последним целым примером застройки XIX века.

По данным издания, работники, которые занимались демонтажем здания, отказались предъявить какие-либо документы на работы, однако, сообщается, что Департамент градостроения и архитектуры Киевской городской государственной администрации выдал разрешение на реконструкцию усадьбы с её дальнейшей надстройкой.

По данным YouControl, заказчиком реконструкции является ТОВ "Инвест Рентал", бенефициарный владелец которой Армен Гарикович Варданян. Отмечается, что в 2007 году человек с таким же ФИО баллотировался в Верховную Раду от избирательного блока политических партий КУЧМА.

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Станислав Стороженко

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