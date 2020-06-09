Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В центре Киева совершено нападение на врача: подозреваемых задержали - фото

В центре Киева совершено нападение на врача: подозреваемых задержали - фото - Фото
Полиция задержала подозреваемых (фото - kyiv.npu.gov.ua)
09.06.2020, 13:36

В полиции отметили, что нападавшие под угрозой ножа отобрали у врача медоборудование стоимостью 290 000 грн

В Киеве сотрудники полиции задержали группу мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на врача. Об этом сообщает пресс-служба Наполиции столицы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным полиции, трое мужчин подошли к потерпевшему и под угрозой ножа отобрали у него медицинское оборудование стоимостью 290 000 грн.

Инцидент произошел ночью на бульваре Тараса Шевченко. Начальник отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Игорь Падюк сообщил, что потерпевший предоставил приметы нападавших.

"Мы выяснили, что потерпевший приехал в столицу с целью приобретения дорогостоящего медицинского оборудования, которое отобрали неизвестные. Во время отработки информации на улице Саксаганского мы задержали одного из нападавших, а его сообщников недалеко от центрального железнодорожного вокзала", - уточнил Падюк.

По его словам, все фигуранты задержаны по ст. 208 Уголовного кодекса, они - уроженцы города Харькова, Ворзеля и Черкасской области, 1975, 1995 по 1992 годов рождения.

Cотрудники полиции задержали подозреваемых

Cотрудники полиции задержали подозреваемых (фото - kyiv.npu.gov.ua)

Полицейские также установили, что 45-летний харьковчанин ранее был суди за грабеж, он в прошлом году освободился из мест лишения свободы.

Полиция изъяла вещественные доказательства: мобильный телефон, деньги, ноутбук и медоборудование.

По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

  • 11 марта двое неизвестных напали на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко у подъезда его дома.

 

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
киев нападение фото врач
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 