В центре Киева совершено нападение на врача: подозреваемых задержали - фото

Полиция задержала подозреваемых (фото - kyiv.npu.gov.ua)

В Киеве сотрудники полиции задержали группу мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на врача. Об этом сообщает пресс-служба Наполиции столицы.

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По данным полиции, трое мужчин подошли к потерпевшему и под угрозой ножа отобрали у него медицинское оборудование стоимостью 290 000 грн.

Инцидент произошел ночью на бульваре Тараса Шевченко. Начальник отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Игорь Падюк сообщил, что потерпевший предоставил приметы нападавших.

"Мы выяснили, что потерпевший приехал в столицу с целью приобретения дорогостоящего медицинского оборудования, которое отобрали неизвестные. Во время отработки информации на улице Саксаганского мы задержали одного из нападавших, а его сообщников недалеко от центрального железнодорожного вокзала", - уточнил Падюк.

По его словам, все фигуранты задержаны по ст. 208 Уголовного кодекса, они - уроженцы города Харькова, Ворзеля и Черкасской области, 1975, 1995 по 1992 годов рождения.

Cотрудники полиции задержали подозреваемых (фото - kyiv.npu.gov.ua)

Полицейские также установили, что 45-летний харьковчанин ранее был суди за грабеж, он в прошлом году освободился из мест лишения свободы.

Полиция изъяла вещественные доказательства: мобильный телефон, деньги, ноутбук и медоборудование.

По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

11 марта двое неизвестных напали на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко у подъезда его дома.