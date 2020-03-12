В Киеве напали на главного врача Института рака – фото, видео

Вечером 11 марта двое неизвестных напали на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко у подъезда его дома. Об этом медик сообщил в Facebook.

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Безносенко пострадал: у него ушибы головы и ссадины на руках. Ближайшие операции врач отложил.

Нападение он связывает с "конфликтом в Институте" и ожидает расследования правоохранителей.

12 сентября 2019-го журналистка Янина Соколова, которая лечилась в Институте от онкозаболевания, обвинила директора учреждения Елену Колесник в участии в коррупционных схемах. По ее словам, она "объявила войну" главврачу Безносенко, который не был частью схем. Колесник в ответ назвала заявление Соколовой "клеветой", обвинив ту в непрофессионализме.

Уже 17 сентября п рокуратура Киева сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Института и врачу-онкологу, которые, по версии следствия, причастны к вымогательству денег у онкобольных. Подозреваемых взяли под стражу. Елену Колесник отстранили от должности. Директора

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