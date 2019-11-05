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В Киеве задержали врача онкодиспансера: требовал $2000 за справку

В Киеве задержали врача онкодиспансера: требовал $2000 за справку - Фото
Взятка (фото - depositphotos.com) Фото: depositphotos.com
05.11.2019, 16:30

Против врача открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК

Врача Киевского областного онкологического диспансера задержали правоохранители якобы во время получения взятки в размере $2000. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По информации пресс-службы, врач якобы вымогал $2000 за предоставление медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования.

Против врача открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК.

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врач прокуратура онкологический диспансер
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