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Скандал в Институте рака. Минздрав принял ряд решений

Скандал в Институте рака. Минздрав принял ряд решений - Фото
Андрей Семиволос на брифинге (Фото - скриншот из видео Радіо Свобода - Twitter)
07.11.2019, 18:32

С понедельника в учреждении стартует проверка

Министерство здравоохранения приняло решение отстранить Елену Колесник с должности директора Национального института рака. Об этом сообщил первый замминистра Андрей Семиволос на выездном заседании профильного комитета парламента, передает Укринформ.

Колесник отстранена от руководства институтом на время проверки. Исполнять ее обязанности будет замдиректора Андрей Лукашенко. Комплексная проверка начнется 11 ноября и продлится до 13 декабря.

По словам замминистра, проверять будут всю деятельность института. Он также сообщил о решении Минздрава о реорганизации и автономизации института. Планируется, что с апреля 2020 года он начнет получать средства от Национальной службы здоровья за лечение пациентов. Семиволос рассказал, что кадровые решения будут принимать в отношении всех фигурантов дел, которые раследуются СБУ и полицией. Это будут делать по результатам проверки.

  • 17 сентября прокуратура Киева сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения института и врачу-онкологу, которые, по версии следствия, причастны к завладению средствами онкобольных граждан.
  • Позже суд избрал для них меры пресечения.
  • 19 сентября глава Минздрава Зоряна Скалецкая распорядилась провести в Институте рака аудит.

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