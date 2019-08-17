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Полиция разоблачила взятки в Институте рака

Полиция разоблачила взятки в Институте рака - Фото
Обыск в Национальном институте рака (Фото: пресс-служба Нацполиции)
17.08.2019, 09:16

По версии следствия, врачи вымогали взятки у заболевших раком и брали деньги с участников конкурсов по закупке лекарств

Вчера, 16 августа, оперативники и следователи Нацполиции Киева провели обыски в Национальном институте рака, сообщает пресс-служба нацполиции.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задокументировали факты вымогания и получения врачами "неправомерной выгоды" от пациентов с онкологическими заболеваниями. Кроме этого, полиция зафиксировала факты вымогания взяток у участников конкурсных процедур по закупке лекарств и медикаментов для нужд института.

Суммы взяток за выдачу пациентам бесплатных лекарств, закупленных за счет бюджета, по мнению следствия колеблются от трех до 70 000 грн. Суммы "откатов" за победу в тендере якобы составляли 15%-20% от суммы контракта.

В ходе обысков изъята документация, подтверждающая, по версии полиции, участие сотрудников института в правонарушениях, а также 20 000 грн.

Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении.

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Национальная полиция Украины обыск Национальный институт рака взятки
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