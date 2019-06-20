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20.06.2019, 18:20

ГБР проводит обыски в Минздраве

ГБР проводит обыски в Минздраве - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Государственное бюро расследований проводит обыски в Минздраве по делу, касающемуся Национального института рака

Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве здравоохранения. Об этом первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко сообщила в Facebook.

По ее словам, обыски проводятся в министерстве и государственном строительном центре Минздрава в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое касается инвестпроекта относительно Национального института рака.

Следствие установило, что чиновники Минздрава в сговоре с сотрудниками строительного центра и частных фирм присвоили в особо крупных размерах бюджетные средства, выделенные на реконструкцию и расширение Национального института рака, сообщила Варченко.

4 июня Окружной административный суд Киева обязал Минздрав заключить контракт с Борисом Тодуровым, которого переизбрали руководителем Института сердца.

В декабре прошлого года прошли выборы генерального директора Института сердца, на которых победил Тодуров. Однако на момент подачи иска (март сего года) Минздрав так и не заключил контракт с победителем. В связи с этим Тодуров обратился в суд.

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Теги: минздрав, обыск, гбр
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