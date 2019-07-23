Институту рака в два раза увеличат финансирование - Супрун

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальный институт рака получит на исследования 4,26 млн грн вместо 2, 64 млн. Это предусмотрено новой системой финансирования медицинских научных исследований, пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

По новой системе, деньги будут "идти за исследованиями". Специальная комиссия оценила результаты научной работы заведений высшего и последипломного образования, которые входят в сферу управления Минздрава.

Так Харьковский национальный медицинский университет получит 3,22 млн грн вместо 1,46 млн, а Одесский НМУ вообще не получит денег на научную работу, так как не подавал в Минздрав отчеты о своей деятельности.

Некоторые заведения не получат финансирования, потому что не делали актуальных исследований или подавали в Минздрав неправдивые отчеты.

Ранее Супрун рассказала, что правоохранителя оказывали давление на экспертный центр Минздрава.

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