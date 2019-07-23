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Институту рака в два раза увеличат финансирование - Супрун

Институту рака в два раза увеличат финансирование - Супрун - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.07.2019, 09:38

Теперь научные исследования в медицине будут финансироваться по новой системе

Национальный институт рака получит на исследования  4,26 млн грн вместо 2, 64 млн. Это предусмотрено новой системой финансирования медицинских научных исследований, пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

По новой системе, деньги будут "идти за исследованиями". Специальная комиссия оценила результаты научной работы заведений высшего и последипломного образования, которые входят в сферу управления Минздрава.

Так Харьковский национальный медицинский университет получит 3,22 млн грн вместо 1,46 млн, а Одесский НМУ вообще не получит денег на научную работу, так как не подавал в Минздрав отчеты о своей деятельности.

Некоторые заведения не получат финансирования, потому что не делали актуальных исследований или подавали в Минздрав неправдивые отчеты.

Ранее Супрун рассказала, что правоохранителя оказывали давление на экспертный центр Минздрава.

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ульяна супрун минздрав Национальный институт рака наука исследования
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