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17.07.2019, 10:30

Вакарчук ответил, почему Супрун нет в команде Голоса

Вакарчук ответил, почему Супрун нет в команде Голоса - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Голос рассказал, что поддерживает медреформу, но видит проблемы

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что "было бы странно, если бы мы брали человека, который сейчас на рабочем месте, и говорили: "Пошли на выборы". Так он ответил на вопрос о том, почему и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун нет в его партии, сообщает Hromadske.

Он заявил, что поддерживает реформу первичного звена медицины и "борьбу за прозрачность госзакупок", но видит в медреформе проблемы, в частности, с коммуникацией.

"Мне кажется, что им (команде Супрун, - ред.) нужно, в том числе, работать над тем, чтобы идти в поля и ставить себе в союзники врачей", - считает Вакарчук.

Он добавил, что в Голосе есть люди, которые работали над медреформой, в частности, экс-замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Ранее Вакарчук предложил наказывать "переговорщиков" с Россией, не уполномоченных на это государством.

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Теги: медреформа, ульяна супрун, голос, Святослав Вакарчук
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