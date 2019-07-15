Вакарчук предлагает дать Медведчуку и Бойко по 15 лет тюрьмы

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук предлагает наказывать "переговорщиков" с Россией, не уполномоченных на это государством, лишением свободы на срок до 15 лет. О планах подать такой законопроект в Раде нового созыва он заявил сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что такая практика существует во многих странах, в частности, США еще в 1799 году ввела "акт Логана", который вводил уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта.

"Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора", - сказал Вакарчук.

Он предлагает внести изменения в статью 111 УК "госизмена", и ввести наказание за подобные действия - лишение свободы на 13-15 лет и запрет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. К обязанностям СБУ проектом добавляется обязанность реагировать на подобные "переговоры".

Нацсовету по вопросам теле- и радиовещания в законопроекте предлагают дать полномочия аннулировать лицензии ТРК, которые распространяют информацию, угрожающую территориальной целостности и суверенитету Украины или оправдывают агрессию против Украины или оккупацию ее территорий.

10 июля лидеры партии Оппозиционная платформа - За життя Юрий Бойко и Виктор Медведчук в Москве встречались с премьер-министром страны-агрессора Дмитрием Медведевым.