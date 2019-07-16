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16.07.2019, 20:01

Полиция заявляет, что нашла "очернителя" партии Вакарчука

Полиция заявляет, что нашла "очернителя" партии Вакарчука - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава киберполиции сказал, что подозревают депутата одного из сельсоветов Львовской области

Полиция заявила, что во Львовской области нашла подозреваемого в массовой смс-рассылке для дискредитации политической партии Голос в пользу партии Европейская солидарность. Об этом сообщил начальник департамента киберполиции Нацполиции Сергей Демедюк, передает пресс-служба НПУ.

В полиции говорят, что подозревают депутата одного из сельсоветов, который в качестве физлица-предпринимателя заключил договор с мобильным оператором на ежемесячную рассылку до 25000 смс-сообщений.

По словам Демедюка, 15 июля в полицию начали поступать сообщения от жителей Львовской области о массовой рассылке смс-ок, в которых говорилось, что партия Голос не проходит процентный барьер, и людей агитировали не голосовать за нее.

Глава киберполиции добавил, что кроме контрагитации относительно оппонентов, смс-рассылка использовалась для агитации за партию Европейская солидарность.

"Также было установлено, что абонентская база получателей этих смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019 года одной из политических партий", - сказал начальник Демедюк.

Отмечается, что по этому факту открыто уголовное производство по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательного права. Следственные действия продолжаются.

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил о кампании очернения его и команды, которую через СМС-рассылку организовали якобы в партии пятого президента Петра Порошенко Евросолидарность.

В партии Порошенко отреагировали на обвинения Вакарчука, заявив, что у ЕС и Голоса общий враг на предстоящих выборах в Раду - это реваншисты и пророссийские силы.

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Теги: европейская солидарность, голос, выборы, избирательная кампания, львовская область
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