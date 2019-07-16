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16.07.2019, 09:19

Выборы. Вакарчук обвинил Порошенко в кампании очернения

Выборы. Вакарчук обвинил Порошенко в кампании очернения - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам политика-музыканта, перед воскресными выборами в Раду партия Евросолидарность якобы проводит против его Голоса дезинформационную кампанию

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил о кампании очернения его и команды, которую через СМС-рассылку организовали якобы в партии пятого президента Петра Порошенко Евросолидарность. В эфире канала ICTV он заявил, что сообщения с черным пиаром идут будто бы с того телефонного номера, с которого пришло приглашение на встречу с Порошенко во Львовской области.

"Это называется "спалились", - сыронизировал он.

"Евросолидарность или Медведчук" - спрашивает реклама в фейсбуке. Мне, честно говоря, смешно. Потому что, напоминаю, именно глава этой партии был однопартийцем кума Путина Медведчука когда-то давно, и именно он вместе с другими людьми создавал Партию регионов. А я в это время делал так, что россияне массово пели украинские песни и любили украинский язык", - сравнил политик.

Вакарчук добавил, что после победы Майдана от команды нынешнего лидера Евросолидарности пришли и те, кто работал в правительстве Януковича.

"Кстати, у нас есть 10 критериев партии Голос. По одному из них никто не может стать членом нашей команды, если он сотрудничал с преступным режимом Януковича. Так вот, Петр Порошенко был министром в правительстве Азарова при Януковиче. То есть, Петр Порошенко не прошел бы в партию Голос. И эти люди рассказывают мне, Святославу Вакарчуку, о патриотизме?" - сказал он.

Лидер Голоса также заявил, что когда в начале войны "в городах Украины стояли очереди в военкоматы" и "мы все делали все, что можно", соратники Порошенко "расхищали оборонный бюджет".

На обвинениях в "мародерстве на армии" во многом строилась предвыборная кампания ныне президента Владимира Зеленского.

В студии на передаче не было пятого президента, который мог бы ответить на критику.

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Теги: Петр Порошенко, выборы, голос, Святослав Вакарчук
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