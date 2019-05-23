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23.05.2019, 16:26

Выборы-2019. Голос Вакарчука назвал критерии для своих кандидатов

Выборы-2019. Голос Вакарчука назвал критерии для своих кандидатов - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Персональный состав избирательного списка будет утвержден 7 июня на съезде партии Голос

Партия Голос обнародовала критерии, в соответствии с которыми будет формироваться ее список для участия в парламентских выборах. Информация опубликована на Telegram-канале партии.

7 июня съезд партии Голос утвердит персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения.

Лидер партии Святослав Вакарчук предложит съезду не включать в список действующих депутатов Верховной Рады. Те из них, кого избиратели знают как эффективных и порядочных, Голос поддержит на округах.

В числе требований к кандидатам в народные депутаты от партии Голос: независимость от олигархов, соответствие требованиям антикоррупционного законодательства и закона об очистке власти, отсутствие гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре, наличие достижений в своей сфере деятельности и видение, как воплотить изменения в масштабах страны.

23 мая в Голосе рассказали, где ищут деньги на выборы - сейчас ведут переговоры с малым и средним бизнесом о донорстве, а пока все организационные расходы взял на себя сам Вакарчук.

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Теги: верховная рада, выборы, голос, Святослав Вакарчук
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