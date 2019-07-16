Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.07.2019, 13:35

У Порошенко отреагировали на хейтспич Вакарчука в его адрес

У Порошенко отреагировали на хейтспич Вакарчука в его адрес - Фото
Иллюстрация: пресс-служба Евросолидарности

Усилия следует объединить и сосредоточить на борьбе с реваншинстами и пророссийскими силами, пишут в Евросолидарности, а не ругаться между собой

У Европейской солидарности и Голоса общий враг на предстоящих выборах в Раду - это реваншисты и пророссийские силы. Так отреагировали в партии пятого президента Петра Порошенко на обвинения в нечестной игре и на персональную критику, которые вчера озвучил Святослав Вакарчук.

Пресс-служба Евросолидарности пишет, что "осуждает любые атаки на украинские патриотические политические силы, поскольку внутренняя борьба в это ответственное для страны время станет поражением всех демократических и проевропейских сил".

Словесную атаку Вакарчука в партии Порошенко назвали ошибочным шагом лидера Голоса: "Такая тональность общения между демократическими и проевропейскими силами недопустима".

Кроме того, у Порошенко отметили: информация о рейтингах Голоса и прохождении партии в Раду происходит из двух опросов, обнародованных компанией КМИС, - и к ним Евросолидарность не имеет никакого отношения.

Вчера на ТВ лидер Вакарчук рассказал о кампании очернения его и команды, которую через СМС-рассылку организовали якобы в партии пятого президента.

Отправить:
Распечатать:
Теги: голос, Святослав Вакарчук, европейская солидарность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 