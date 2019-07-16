У Порошенко отреагировали на хейтспич Вакарчука в его адрес

Иллюстрация: пресс-служба Евросолидарности

У Европейской солидарности и Голоса общий враг на предстоящих выборах в Раду - это реваншисты и пророссийские силы. Так отреагировали в партии пятого президента Петра Порошенко на обвинения в нечестной игре и на персональную критику, которые вчера озвучил Святослав Вакарчук.

Пресс-служба Евросолидарности пишет, что "осуждает любые атаки на украинские патриотические политические силы, поскольку внутренняя борьба в это ответственное для страны время станет поражением всех демократических и проевропейских сил".

Словесную атаку Вакарчука в партии Порошенко назвали ошибочным шагом лидера Голоса: "Такая тональность общения между демократическими и проевропейскими силами недопустима".

Кроме того, у Порошенко отметили: информация о рейтингах Голоса и прохождении партии в Раду происходит из двух опросов, обнародованных компанией КМИС, - и к ним Евросолидарность не имеет никакого отношения.

Вчера на ТВ лидер Вакарчук рассказал о кампании очернения его и команды, которую через СМС-рассылку организовали якобы в партии пятого президента.