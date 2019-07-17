Супрун: Правоохранители давят на экспертный центр Минздрава

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правоохранительные органы оказывают давление на Государственный экспертный центр Минздрава. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила сегодня, 17 июля, на брифинге.

Так руководитель Минздрава прокомментировала подозрение в халатности, которое СБУ и Гостбюро расследований вручили директору Центра Татьяне Думенко.

"Такое подозрение не имеет перспективы в суде. Единственной целью его вручения является дельнейшее отстранение директора", - сказала Супрун.

"Самое главное, что претензии ГПУ, СБУ и ГБР имеют не к работе Центра, процедурам, которые мы сделали значительно прозрачнее, и правилам, которые стали одинаковыми для всех, а к решению о разорыве контракта, которое лишило кого-то "кормушки”, - считает директор Центра.

Ранее ГБР провело обыски в Минздраве и государственном строительном центре министерства в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое касается инвестпроекта Национального института рака.