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17.07.2019, 15:05

Супрун: Правоохранители давят на экспертный центр Минздрава

Супрун: Правоохранители давят на экспертный центр Минздрава - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения убеждена, что подозрение ГБР и СБУ директору экспертного центра "не имеет перспективы в суде"

Правоохранительные органы оказывают давление на Государственный экспертный центр Минздрава. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила сегодня, 17 июля, на брифинге. 

Так руководитель Минздрава прокомментировала подозрение в халатности, которое СБУ и Гостбюро расследований вручили директору Центра Татьяне Думенко. 

"Такое подозрение не имеет перспективы в суде. Единственной целью его вручения является дельнейшее отстранение директора", - сказала Супрун.

"Самое главное, что претензии ГПУ, СБУ и ГБР имеют не к работе Центра, процедурам, которые мы сделали значительно прозрачнее, и правилам, которые стали одинаковыми для всех, а к решению о разорыве контракта, которое лишило кого-то "кормушки”, - считает директор Центра.

Ранее ГБР провело обыски в Минздраве и государственном строительном центре министерства в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое касается инвестпроекта Национального института рака.

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Теги: сбу, минздрав, ульяна супрун, госбюро расследований, Татьяна Думенко
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