Вечером 21 февраля в Киеве закроют три станции метро

Фото: LIGA.net

21 февраля вечером закроют на вход-выход три центральных станции столичного метро в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает в Facebook КП Киевский метрополитен.

Особый режим работы станций метрополитена будет с 21 до 22 часов.

Реклама

Станция "Олимпийская" не будет работать, "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а "Дворец спорта" закрывается на выход. Также возможно ограничение входа на эти станции после 23:00.

В то же время в четверг метро будет работать на час дольше.

Читайте также: 1/16 финала Лиги Европы: "Динамовцы" были на грани - видео

21 февраля в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоится матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019 "Динамо" (Киев, Украина) - Олимпиакос (Пирей, Греция).