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20.02.2019, 21:25

Вечером 21 февраля в Киеве закроют три станции метро

Вечером 21 февраля в Киеве закроют три станции метро - Фото
Фото: LIGA.net

В то же время метро в этот день будет работать на час дольше

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21 февраля вечером закроют на вход-выход три центральных станции столичного метро в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает в Facebook КП Киевский метрополитен.

Особый режим работы станций метрополитена будет с 21 до 22 часов.

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Станция "Олимпийская" не будет работать, "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а "Дворец спорта" закрывается на выход. Также возможно ограничение входа на эти станции после 23:00.

В то же время в четверг метро будет работать на час дольше.

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21 февраля в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоится матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019 "Динамо" (Киев, Украина) - Олимпиакос (Пирей, Греция).

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Теги: киевский метрополитен, футбол, метро
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