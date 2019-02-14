1/16 финала Лиги Европы: "Динамовцы" были на грани - видео

Сегодня, 14 февраля, состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между футболистами греческого клуба "Олимпиакос" и киевского "Динамо".

Игра закончилась вничью - 2:2.

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"Динамовцам" пришлось постоянно "догонять" греков.

Первый мяч в ворота киевлян уже на 9-ой минуте мачта забил Ахмет Хасан - из штрафной площадки в правый угол.

На 27-ой минуте Виталий Буяльский вышел один на один с вратарем греков и отправил мяч под левую стойку ворот.

В конце первого тайма, на 40-ой минуте, "Олимпиакос" снова повел в счете. На этот раз отличился Бастиан Диаш - его удар с 28 метров оказался неотразимым.

Киевлянам удалось сравнять счет лишь на 90-й минуте игры. Беньямин Вербич пробил впритык к правой штанге.

Судьба путевки в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА будет решаться через неделю, 21 февраля, на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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