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12.02.2019, 11:05

Стартует плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей

Стартует плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей - Фото
Фото: Facebook Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" с ПСЖ и "Рома" с "Порту" сыграют сегодня вечером

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Сегодня, 12 февраля, стартует стадия 1/8 финала футбольного турнира Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом УЕФА сообщает на официальном сайте.

В 22:00 по киевскому времени сыграют "Манчестер Юнайтед" с ПСЖ и "Рома" с "Порту".


Расписание: Facebook Лиги чемпионов
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Завтра пройдут матчи: "Тоттенхэм"-"Боруссия" (Дортмунд) и "Аякс"-"Реал".

Остальные игры состоятся на следующей неделе:
"Лион"-"Барселона";
"Ливерпуль"-"Бавария";
"Атлетико"-"Ювентус";
"Шальке"-"Манчестер Сити".

Напомним, мюнхенская "Бавария" впервые в истории встретится в ЛЧ с "Ливерпулем", а ПСЖ и МЮ впервые сыграют друг с другом в еврокубках.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 5, 6, 12 и 13 марта.

Украину на групповом этапе ЛЧ представлял донецкий "Шахтер, но не сумел выйти в плей-офф. 14 февраля "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом". Киевское "Динамо"  в Греции встретится с "Олимпиакосом".

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Теги: футбол, Лига чемпионов, уефа
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