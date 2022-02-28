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Властям Киева срочно нужны водители для развозки гуманитарных грузов – контакты

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 19:59

Властям Киева нужны водители грузовиков, чтобы развозить по столице гуманитарные грузы. Об этом сообщил в обращении мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что в Киеве создали штаб гуманитарной помощи. Ему срочно нужны водители с навыками вождения грузовиков, чтобы развозить гуманитарные грузы.

Контакты для связи:

068 726 73 74, [email protected]

068 866 57 78, [email protected] 

Марк Сировой
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гуманитарный штаб киев КГГА водители
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