Властям Киева срочно нужны водители для развозки гуманитарных грузов – контакты

Властям Киева нужны водители грузовиков, чтобы развозить по столице гуманитарные грузы. Об этом сообщил в обращении мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что в Киеве создали штаб гуманитарной помощи. Ему срочно нужны водители с навыками вождения грузовиков, чтобы развозить гуманитарные грузы.

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Марк Сировой

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