Водителей в Киеве предупредили о тумане
03.11.2021, 15:22
Фото: depositphotos.com
Ночью и утром 4 ноября в Киеве ожидается туман, сообщает пресс-служба Киевского горсовета со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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По данным синоптиков, видимость составит 200-500 метров.
Во время движения автомобилей рекомендуется:
– снизить скорость;
– при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
– сохранять безопасную дистанцию с другими автомобилями;
– при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
– избегать резких маневров на дороге.
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