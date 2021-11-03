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Водителей в Киеве предупредили о тумане

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 15:22
Водителей в Киеве предупредили о тумане - Фото
Фото: depositphotos.com

Ночью и утром 4 ноября в Киеве ожидается туман, сообщает пресс-служба Киевского горсовета со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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По данным синоптиков, видимость составит 200-500 метров.

Во время движения автомобилей рекомендуется:

– снизить скорость;
– при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
– сохранять безопасную дистанцию с другими автомобилями;
– при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
– избегать резких маневров на дороге.

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Денис Юдин
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киев туман
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