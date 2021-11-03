Водителей в Киеве предупредили о тумане

Ночью и утром 4 ноября в Киеве ожидается туман, сообщает пресс-служба Киевского горсовета со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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По данным синоптиков, видимость составит 200-500 метров.

Во время движения автомобилей рекомендуется:

– снизить скорость;

– при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

– сохранять безопасную дистанцию с другими автомобилями;

– при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

– избегать резких маневров на дороге.

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Денис Юдин

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