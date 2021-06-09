Водолазы обследовали акваторию в Гидропарке – под мостом оказалась мина: фото

Водолазы-саперы Государственной службы чрезвычайных ситуаций с помощью подводных металлоискателей обнаружили возле Венецианского моста на Гидропарке в Киеве противотанковую мину ТМ-62. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Сообщается, что накануне водолазы коммунального предприятия Плесо во время проверки акватории обнаружили под мостом подозрительный предмет. Позже водолазы-саперы ГСЧС выяснили, что им оказалась советская противотанковая мина, разработанная в 1960-х.

Ее подняли на поверхность – мину транспортируют и уничтожат.

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Станислав Стороженко

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