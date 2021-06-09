Водолазы обследовали акваторию в Гидропарке – под мостом оказалась мина: фото
09.06.2021, 17:51
Фото - ГСЧС
Водолазы-саперы Государственной службы чрезвычайных ситуаций с помощью подводных металлоискателей обнаружили возле Венецианского моста на Гидропарке в Киеве противотанковую мину ТМ-62. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Сообщается, что накануне водолазы коммунального предприятия Плесо во время проверки акватории обнаружили под мостом подозрительный предмет. Позже водолазы-саперы ГСЧС выяснили, что им оказалась советская противотанковая мина, разработанная в 1960-х.
Ее подняли на поверхность – мину транспортируют и уничтожат.
Читайте также: Во Львовской области обрушился мост через Западный Буг, никто не пострадал: видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии