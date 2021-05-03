Во Львовской области обрушился мост через Западный Буг, никто не пострадал: видео

Сегодня, 3 мая, во Львовской области обрушился мост через реку Западный Буг. В результате обрушения пострадавших нет. Об этом сообщают в Facebook ГСЧС во Львовской области и депутат облсовета Игорь Зинкевич.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, обрушение моста через Западный Буг произошло около 19:00 в селе Гаек Каменка-Бугского района.

В результате инцидента никто не пострадал, но по автодороге Львов-Радехив-Луцк теперь невозможно проехать.

Зинкевич рекомедует два варианта объезда: Радехов-Червоноград-Жовква и Радехов-Лопатин-Буск.

Патрульная полиция Львовской области сообщила, что организован объезд по схеме (направление из Львова): доехать до Каменки-Бугской, там надо повернуть налево и ехать по автодороге Т 14-25 до Жовквы, дальше по дороге Р-15 в Червоноград, затем по дороге Т 14-10 в Радехов. Дальше – по обычному маршруту.

В обратном направлении действует и точно такая же схема движения.

Крупногабаритные транспортные средства направляют на автодорогу М-06 Киев-Чоп.

29 апреля в геопарке города Арока, в Португалии, открыли самый длинный в мире пешеходный подвесной мост. Его длина — 516 метров, расположен мост на 175-метровой высоте над рекой Пайва (фото).

Читайте также: Не самый плохой год. 7 важных инфраструктурных мегапроектов 2020-го

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.