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Во Львовской области обрушился мост через Западный Буг, никто не пострадал: видео

03.05.2021, 22:24
Во Львовской области обрушился мост через Западный Буг, никто не пострадал: видео - Фото
Фото: ГСЧС во Львовской области

Сегодня, 3 мая, во Львовской области обрушился мост через реку Западный Буг. В результате обрушения пострадавших нет. Об этом сообщают в Facebook ГСЧС во Львовской области и депутат облсовета Игорь Зинкевич.

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Как отмечается, обрушение моста через Западный Буг произошло около 19:00 в селе Гаек Каменка-Бугского района.

В результате инцидента никто не пострадал, но по автодороге Львов-Радехив-Луцк теперь невозможно проехать.

Зинкевич рекомедует два варианта объезда: Радехов-Червоноград-Жовква и Радехов-Лопатин-Буск.

Патрульная полиция Львовской области сообщила, что организован объезд по схеме (направление из Львова): доехать до Каменки-Бугской, там надо повернуть налево и ехать по автодороге Т 14-25 до Жовквы, дальше по дороге Р-15 в Червоноград, затем по дороге Т 14-10 в Радехов. Дальше – по обычному маршруту.

В обратном направлении действует и точно такая же схема движения.

Крупногабаритные транспортные средства направляют на автодорогу М-06 Киев-Чоп.

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Наталия Медведева
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львовская область мост Западный Буг
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