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В Португалии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире: фото

29.04.2021, 22:35
В Португалии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире: фото - Фото
Фото: EPA

В геопарке города Арока, в Португалии, открыли самый длинный в мире пешеходный подвесной мост. Его длина — 516 метров, расположен мост на 175-метровой высоте над рекой Пайва, сообщает Reuters.

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Пейзаж спокойный, но этот переход не для слабонервных, пишет агентство. Поддерживаемый стальными тросами и двумя массивными башнями с каждой стороны, он немного покачивается при ходьбе.

Пока мост открыли только для местных жителей, но с понедельника его смогут испытать все желающие.

Местные жители надеются, что мост стоимостью около €2,3 млн евро, на строительство которого потребовалось около двух лет, поможет возродить регион, особенно после разрушительной пандемии COVID-19.

Местные власти говорят, что мост – часть более глобальной стратегии, направленной на то, чтобы побудить больше людей переехать и остаться в регионе. "В мире нет другого моста, подобного этому", – сказала мэр Арока Маргарида Белем.

В феврале Служба автомобильных дорог Укравтодор и турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.S подписали договор на строительство вантового моста через Днепр в Кременчуге. 

Вадим Ребрина
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португалия мост
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