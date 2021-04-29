В Португалии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире: фото
В геопарке города Арока, в Португалии, открыли самый длинный в мире пешеходный подвесной мост. Его длина — 516 метров, расположен мост на 175-метровой высоте над рекой Пайва, сообщает Reuters.
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Пейзаж спокойный, но этот переход не для слабонервных, пишет агентство. Поддерживаемый стальными тросами и двумя массивными башнями с каждой стороны, он немного покачивается при ходьбе.
Пока мост открыли только для местных жителей, но с понедельника его смогут испытать все желающие.
Местные жители надеются, что мост стоимостью около €2,3 млн евро, на строительство которого потребовалось около двух лет, поможет возродить регион, особенно после разрушительной пандемии COVID-19.
Местные власти говорят, что мост – часть более глобальной стратегии, направленной на то, чтобы побудить больше людей переехать и остаться в регионе. "В мире нет другого моста, подобного этому", – сказала мэр Арока Маргарида Белем.
В феврале Служба автомобильных дорог Укравтодор и турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.S подписали договор на строительство вантового моста через Днепр в Кременчуге.
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