В Португалии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире: фото

В геопарке города Арока, в Португалии, открыли самый длинный в мире пешеходный подвесной мост. Его длина — 516 метров, расположен мост на 175-метровой высоте над рекой Пайва, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пейзаж спокойный, но этот переход не для слабонервных, пишет агентство. Поддерживаемый стальными тросами и двумя массивными башнями с каждой стороны, он немного покачивается при ходьбе.

Пока мост открыли только для местных жителей, но с понедельника его смогут испытать все желающие.

Местные жители надеются, что мост стоимостью около €2,3 млн евро, на строительство которого потребовалось около двух лет, поможет возродить регион, особенно после разрушительной пандемии COVID-19.

Местные власти говорят, что мост – часть более глобальной стратегии, направленной на то, чтобы побудить больше людей переехать и остаться в регионе. "В мире нет другого моста, подобного этому", – сказала мэр Арока Маргарида Белем.

В феврале Служба автомобильных дорог Укравтодор и турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.S подписали договор на строительство вантового моста через Днепр в Кременчуге.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.