ВСУ просят украинцев сообщать о передвижении вражеской техники

Вероятно ночью оккупанты будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами, сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей просят сообщать информацию о передвижении вражеской техники украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей.

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Ірина Петренко

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