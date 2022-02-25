ВСУ просят украинцев сообщать о передвижении вражеской техники
25.02.2022, 01:06
Вероятно ночью оккупанты будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами, сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.
Жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей просят сообщать информацию о передвижении вражеской техники украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей.
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