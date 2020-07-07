Взрыв дома на Позняках. Киев выделит пострадавшим 20 млн грн на ремонт квартир

Деньги получат 40 семей, оставшиеся без жилья

20 млн грн будут выделены Киевом на ремонт и обустройство новых квартир для жителей дома на Позняках, где произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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Решение о выделении средств поддержал Киевский городской совет.

Деньги получат 40 семей, оставшиеся без жилья. Город выделит деньги на ремонт из расчета 2925 грн на квадратный метр. Помимо этого, для приобретения минимально необходимой мебели и бытовой техники, на двухкомнатную квартиру будет выделено 124 000 грн, на трехкомнатную - 140 000.

Кличко добавил, что уже 30 пострадавших получили помощь от 50 000 до 100 000 грн, мэр пообещал в ближайшее время выплатить помощь всем. Также фонд "Будущий Киев" выделил по 2500 грн пострадавшим на восстановление документов.

21 июня 2020 года в Киеве взорвалась часть дома на Позняках, погибли пять человек.

погибли 25 июня президент Зеленский передал 12 семьям сертификаты на новые квартиры. По словам президента, все квартиры новые, в них будет сделан ремонт.

30 июня пострадавшие от взрыва в киевской многоэтажке заявили, что не могут попасть в новые квартиры.

Денис Юдин

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