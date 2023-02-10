Взрыв на столичной Дарнице. Задержан предприниматель-ювелир из Киевской области

В рамках расследования, начатого по факту взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы, задержан предприниматель из Киевской области, который использовал одноэтажное промышленное здание как производственный цех по изготовлению и обработке ювелирных изделий. Ему сообщили о подозрении. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Следствием установлено, что в своей работе работники мастерской использовали газовое оборудование. При этом некоторые элементы указанного оборудования были изготовлены кустарным способом, а газовые баллоны в нарушение установленных требований размещались в помещении, где непосредственно работали люди.

Также установлено, что с работниками инструктажи и обучение по охране труда и соблюдению норм пожарной безопасности не проводились, они также не были обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты, сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в результате таких халатных действий во время проведения газопламенных работ, относящихся к работам с повышенной опасностью, произошел взрыв газовых баллонов. На момент происшествия в помещении находились около 20 рабочих.

Управляющего ювелирной мастерской за нарушение соблюдения правил безопасности по охране труда задержали. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Cанкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

9 февраля на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, еще пятеро получили телесные повреждения.

Вадим Ребрина

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