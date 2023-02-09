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В Киеве взрыв на территории бывшего завода, из-под завалов достают пострадавших

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 16:02
В Киеве взрыв на территории бывшего завода, из-под завалов достают пострадавших - Фото
Последствия взрыва в Киеве (Фото - Telegram КМВА)

В Дарницком районе Киева в 15:45 прозвучал взрыв, сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко

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Как сообщается, взрыв произошел на территории бывшего завода.

"Под завалами могут находиться люди. Все службы следуют на место. Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва", – написал мэр.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, есть пострадавшие, сообщает КГВА

Кличко сообщил, что по предварительной информации один человек погиб.

В 16:23 мэр добавил, что "в результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв м. Один человек погиб. Трое пострадавших были извлечены из-под завалов. Спасательно-поисковые работы продолжаются. Причины взрыва выясняют".

ДОПОЛНЕНО в 16:42. По предварительным данным, под завалами остаются еще шесть человек, спасательная операция продолжается, сообщает КГВА.

Последствия взрыва в Киеве (Фото – Telegram КМВА)

Новость дополняется

Сергій Бережний
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