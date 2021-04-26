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Взрыв в жилом доме на Позняках. Подозрение объявили пятерым служащим Киевгаза

26.04.2021, 16:58
Взрыв в жилом доме на Позняках. Подозрение объявили пятерым служащим Киевгаза - Фото
Последствия взрыва газа в доме на киевских Позняках (Фото: Офис генпрокурора)

Сегодня, 26 апреля, в рамках расследования дела о взрыве жилого дома в киевском районе Позняки объявили о подозрении пятерым служащим Киевгаза. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель людей, сообщили первому зампредседателя правления АО "Киевгаз", трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда.

Согласно заключению комплексной судебной экспертизы, работники Киевгаза во время поверки бытовых счетчиков газа неправильно установили технологическую перемычку – байпас во внутридомовом газопроводе вместо снятого счетчика газа.

В результате этих нарушений 21 июня 2020 произошел взрыв газа, который привел к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели пятерых человек и травмирования троих. Жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Как отмечается, сейчас принимаются меры по заочному сообщение о подозрении еще одному человеку, который с августа 2020 находится на временно оккупированной территории Луганской области.

Наталия Медведева
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киевгаз взрыв киев позняки
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