Взрыв в жилом доме на Позняках. Подозрение объявили пятерым служащим Киевгаза

Сегодня, 26 апреля, в рамках расследования дела о взрыве жилого дома в киевском районе Позняки объявили о подозрении пятерым служащим Киевгаза. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель людей, сообщили первому зампредседателя правления АО "Киевгаз", трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда.

Согласно заключению комплексной судебной экспертизы, работники Киевгаза во время поверки бытовых счетчиков газа неправильно установили технологическую перемычку – байпас во внутридомовом газопроводе вместо снятого счетчика газа.

В результате этих нарушений 21 июня 2020 произошел взрыв газа, который привел к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели пятерых человек и травмирования троих. Жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Как отмечается, сейчас принимаются меры по заочному сообщение о подозрении еще одному человеку, который с августа 2020 находится на временно оккупированной территории Луганской области.

21 июня 2020 года в Киеве взорвалась часть дома на Позняках, погибли пять человек.

25 июня президент Владимир Зеленский передал 12 семьям сертификаты на новые квартиры. По словам президента, все квартиры новые, в них будет сделан ремонт.

30 июня пострадавшие заявили, что не могут попасть в новые квартиры.

9 октября они попросили помощи у президента.

Наталия Медведева

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