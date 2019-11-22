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Взрыв в жилом доме в центре Киева: полиция раскрыла детали - фото

Взрыв в жилом доме в центре Киева: полиция раскрыла детали - фото - Фото
Фото - пресс-служба НПУ Киева
22.11.2019, 11:00

Ранее сообщалось, что детонация произошла в шахте лифта

Нацполиция Киева открыла уголовное производство по факту взрыва в жилом доме в центре столицы, а также сообщила о деталях происшествия. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сообщение о взрыве поступило в полицию примерно в 23:00. На вызов выехала следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и взрывотехники. 

Правоохранители установили, что вследствие инцидента никто не пострадал, только повреждена внутренняя отделка. Участковые провели поквартирный обход и опросили свидетелей. 

С места происшествия были изъяты деформированные металлические фрагменты. Сейчас следователи изымают записи с камер видеонаблюдения, а также проводят необходимые мероприятия для поимки правонарушителей.

  • Ранее сообщалось, что детонация произошла в шахте лифта жилого дома в центре Киева. 
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взрыв киев Нацполиция дом
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