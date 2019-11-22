Взрыв в жилом доме в центре Киева: полиция раскрыла детали - фото

Фото - пресс-служба НПУ Киева

Нацполиция Киева открыла уголовное производство по факту взрыва в жилом доме в центре столицы, а также сообщила о деталях происшествия. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сообщение о взрыве поступило в полицию примерно в 23:00. На вызов выехала следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и взрывотехники.

Правоохранители установили, что вследствие инцидента никто не пострадал, только повреждена внутренняя отделка. Участковые провели поквартирный обход и опросили свидетелей.

С места происшествия были изъяты деформированные металлические фрагменты. Сейчас следователи изымают записи с камер видеонаблюдения, а также проводят необходимые мероприятия для поимки правонарушителей.