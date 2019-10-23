Взрыв в Киеве: полиция сообщила детали, погиб ветеран АТО - фото

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В результате взрыва в центре Киева, который произошел 22 октября, погиб бывший морской пехотинец, гвардеец батальона Донбасс и основатель благотворительного фонда "Купол" Виктор Дегтярев. Об этом сообщил экс-участник АТО Сергей Тищенко в Facebook.

"Киев, Пушкинская, 34. Взрыв унес жизни двух. Сенсей "Купол" - ушел в небо. Страна потеряла живую легенду", - отметил Тищенко.

Виктор Дегтярев (фото - соцсети)

Заместитель начальника ГУМВД Киева Герман Приступа подтвердил, что один из погибших в результате взрыва, 1966 года рождения, проходил службу на Донбассе (с 2014 года), другой - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения, передает Радио Свобода.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

По его словам, пострадавшая девушка, имеет легкие телесные повреждения, она была в 30 метрах от места взрыва, и ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Приступа уточнил, что взорвалась граната.

"Опрашиваем свидетелей, конфликта никто не видел ... Открыли производство по статье умышленное убийство. Видим по видео, которое есть у нас в распоряжении, что они разговаривали", - сказал Приступа.