Взрыв в киевской многоэтажке: полиция уточнила информацию

Взрыв в Киеве по адресу ул. Стальского, 30 произошел внутри многоэтажного жилого дома. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе полиции Киева.
На месте взрыва работают следователи и взрывотехники.
По предварительной информации врачей, мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму.
Повреждены стены подъезда и окна в квартирах, сообщили в полиции.
Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось. Открыто уголовное производство.
Следователи Днепровского управления полиции после первоочередной проверки определятся с правовой квалификацией этого события.
Человек, причастный к взрыву, разыскивается.
Сегодня в Киеве, по адресу улица Сулеймана Стальского, 30 прогремел взрыв.