Взрыв в киевской многоэтажке: полиция уточнила информацию

Фото: kiev.informator.ua

Взрыв в Киеве по адресу ул. Стальского, 30 произошел внутри многоэтажного жилого дома. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На месте взрыва работают следователи и взрывотехники.

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По предварительной информации врачей, мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму.

Повреждены стены подъезда и окна в квартирах, сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось. Открыто уголовное производство.

Следователи Днепровского управления полиции после первоочередной проверки определятся с правовой квалификацией этого события.

Человек, причастный к взрыву, разыскивается.

Сегодня в Киеве, по адресу улица Сулеймана Стальского, 30 прогремел взрыв.