Взрыв в столичном ТЦ: спасатели сообщили подробности

Фото: полиция Киева

В торговом центре "Мармелад" на Борщаговской улице Киева произошел взрыв аэрозольного тестера, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели на месте происшествия установили, что в общем коридоре технических помещений на четвертом этаже ТЦ во время техобслуживания автоматизированных систем противопожарной безопасности произошел взрыв.

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Пожара после взрыва не было. Обслуживающий персонал и посетители самостоятельно отошли на безопасное расстояние до прибытия пожарных и спасателей.

Как сообщалось ранее сегодня, в результате взрыва постарадал мужчина, его госпитализировали с травмой руки.