Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.01.2019, 17:09

Взрыв в столичном ТЦ: спасатели сообщили подробности

Взрыв в столичном ТЦ: спасатели сообщили подробности - Фото
Фото: полиция Киева

Взрыв аэрозольного тестера произошел на четвертом этаже во время техобслуживания

Реклама
Реклама

В торговом центре "Мармелад" на Борщаговской улице Киева произошел взрыв аэрозольного тестера, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели на месте происшествия установили, что в общем коридоре технических помещений на четвертом этаже ТЦ во время техобслуживания автоматизированных систем противопожарной безопасности произошел взрыв.

Реклама

Пожара после взрыва не было. Обслуживающий персонал и посетители самостоятельно отошли на безопасное расстояние до прибытия пожарных и спасателей.

Как сообщалось ранее сегодня, в результате взрыва постарадал мужчина, его госпитализировали с травмой руки.

Отправить:
Распечатать:
Теги: торговый центр, тц мармелад, взрыв в тц, тц киева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 