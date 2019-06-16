Взрыв в центре Киева: полиция сообщила подробности - фото

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По факту ночного взрыва в Шевченковском районе Киева начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Инцидент произошел вчера ночью.

"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел предположительно от утечки газа в одном из гаражей», - отметили в пресс-службе.

Полицейские опросили владельца гаража. В результате инцидента пострадавших нет, но повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.

16 июня 2019 года спасатели раскрыли подробности ночного взрыва в центре Киева.