Задержан таксист, который вывез девушку в лес и изнасиловал

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Правоохранители Киева установили личность и задержали злоумышленника, который в ночь на 31 июля изнасиловал и ограбил 25-летнюю жительницу Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры в Facebook.

Прокуратура информирует, что девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Во время поездки водитель съехал с автомагистрали в лесную зону, закрыл двери авто на центральной замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие.

"После этого мужчина заставил девушку перевести около 4000 гривень с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный и сбежал", - сообщает пресс-служба.