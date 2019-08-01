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Задержан таксист, который вывез девушку в лес и изнасиловал

Задержан таксист, который вывез девушку в лес и изнасиловал - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
01.08.2019, 10:24

Девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы доехать домой за город

Правоохранители Киева установили личность и задержали злоумышленника, который в ночь на 31 июля изнасиловал и ограбил 25-летнюю жительницу Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры в Facebook.

Прокуратура информирует, что девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Во время поездки водитель съехал с автомагистрали в лесную зону, закрыл двери авто на центральной замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие. 

"После этого мужчина заставил девушку перевести около 4000 гривень с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный и сбежал", - сообщает пресс-служба. 

Злоумышленника удалось задержать 31 июля, им оказался 29-летний уроженец Днепра. 

В суд направлено ходатайство о взятие задержанного под стражу. 

Продолжаются следственные действия.

30 июля в Национальной полиции рассказали, сколько случаев торговли людьми было зафиксировано за первые шесть месяцев 2019 года.

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изнасилование прокуратура преступность
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