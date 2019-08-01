Задержан таксист, который вывез девушку в лес и изнасиловал

Правоохранители Киева установили личность и задержали злоумышленника, который в ночь на 31 июля изнасиловал и ограбил 25-летнюю жительницу Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры в Facebook.
Прокуратура информирует, что девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Во время поездки водитель съехал с автомагистрали в лесную зону, закрыл двери авто на центральной замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие.
"После этого мужчина заставил девушку перевести около 4000 гривень с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный и сбежал", - сообщает пресс-служба.
Злоумышленника удалось задержать 31 июля, им оказался 29-летний уроженец Днепра.
В суд направлено ходатайство о взятие задержанного под стражу.
Продолжаются следственные действия.
30 июля в Национальной полиции рассказали, сколько случаев торговли людьми было зафиксировано за первые шесть месяцев 2019 года.