С завтрашнего дня в Киеве частично разрешат продажу алкоголя
31.03.2022, 09:03
Иллюстративное фото - unsplash
С завтрашнего дня, 1 апреля, в Киеве частично разрешат продажу алкоголя. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.
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Отмечается, что с 1 апреля купить алкоголь в Киеве можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и заведениях сферы обслуживания.
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