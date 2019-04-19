Митинг на Михайловской и Майдане: что происходит в Киеве – фото

На Михайловской площади собрались несколько сотен сторонников проевропейского курса Украины, сообщает корреспондент LIGA.net.
После импровизированного митинга они присоединятся к сторонникам президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко на Майдане.
"Речь не о Порошенко. Мы должны мобилизоваться и остановить реванш”, - заявил, выступая на Михайловской один из организаторов акции "Защитим Украину" Андрей Левус.
Колонна с Михайловской выдвинулась на Майдан, где уже установлена сцена.
Сегодня в 19:00 на НСК Олимпийский состоятся дебаты кандидатов в президенты. В полиции рассказали правила пропуска граждан на стадион.
Фото: Ирина Шевченко/LIGA.net