Дебаты. В полиции рассказали правила пропуска на Олимпийский

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В полиции сообщают, что пускать на стадион начнут с 16:00. В штабе Зеленского уточняют, что электронный билет нужно распечатать

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Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция в столице со вчерашнего дня работает в усиленном режиме и рассказал правила пропуска граждан на НСК Олимпийский, где будут проходить дебаты кандидатов в президенты.

Общественный порядок охраняют 10 тыс полицейских. В чаше стадиона и у НСК будут находиться 20 карет скорой.

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Пускать на стадион начнут с 16:00. Допуск в фан-зону закроют за 10 минут до начала дебатов.

"Мы просим граждан отнестись с пониманием и не брать с собой вещи, которые могут вызвать потенциальную опасность", - сказал Крищенко. Подозрительные вещи будут изыматься, а людей не пустят на стадион.

Также он уточнил, что, согласно договоренности между штабами кандидатов, на стадионе будет запрещена любая символика, кроме государственных флагов. Но проносить можно будет только полотнища, без палок, удочек и пр.

Проходы на стадион организованы с двух сторон. Выходы из станций метро перекроют.

Проверки будут проводиться не только при входе, но, по усмотрению правоохранителей, и в чаше стадиона. Полиции необходимо будет предоставлять сумки и документы для осмотра.

В Telegram-канале кандидата в президенты Владимира Зеленского сообщается, что электронный билет нужно обязательно распечатать; посещение стадиона в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – запрещено; один билет дает право прохода на стадион только одному человеку; приносить с собой на стадион камеру, фотоаппарат, оружие, огнеопасные предметы, алкоголь, наркотики и домашних животных – запрещено. Также в штабе кандидата просят не приходить с детьми.

Начало дебатов в 19:00. 

18 апреля сообщалось, что станции метро Площадь Льва Толстого, Олимпийская и Дворец Спорта могут временно закрыть на вход и выход.

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Теги: полиция, дебаты, олимпийский
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