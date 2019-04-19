Дебаты. Что сейчас происходит на НСК Олимпийский: видео и фото

По состоянию на полдень 19 апреля около стадиона НСК Олимпийский в Киеве, где вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, правоохранители устанавливают рамки металлоискателей и обыскивают со служебными собаками территорию.

Вчера в МВД заявили, что в день дебатов будет ограничено движение в районе НСК, и призвали людей на личном автотранспорте заранее планировать объездной маршрут. Движение будет перекрыто здесь.

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Сейчас на стадионе и на прилегающей территории в основном находятся полицейские и несколько съемочных групп различных телеканалов. Видео установки сцен на поле разместил у себя в Facebook пользователь Yan Dobronosov.

Спикер МВД Артем Шевченко призвал в Facebook всех, кто придет на НСК вечером, вести себя мирно и не приносить "никакого оружия и запрещенных предметов".

Предполагается, что в 19:00 на НСК придет Зеленский, хотя по закону дебаты должны пройти в студии Суспільного телебачення часом позднее - в 20:00. Тем не менее, начало в студии подвинули на час - с 21:00. У Зеленского не уверены, что он туда придет. Порошенко ранее утверждал, что согласен дискутировать с соперником в любое свободное от работы время.

Точного графика и схемы, как будут проходить дебаты, до сих пор нет. Также неизвестно, кто будет модератором на стадионе, и будет ли он один.

Дебаты на Cуспiльному и на НСК будут иметь открытый телесигнал, поэтому его смогут принять все каналы, отметил глава правления НОТУ Зураб Аласания.

У Порошенко настаивают на том, чтобы сторонники кандидатов были в разных секторах стадиона во избежание стычек. Зеленский заявил, что конкурент якобы "разделяет народ".

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