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18.04.2019, 15:14

В день дебатов на НСК в Киеве частично ограничат движение - МВД

В день дебатов на НСК в Киеве частично ограничат движение - МВД - Фото
НСК Олимпийский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На стадионе во время дебатов ожидается до 60000 зрителей, охранять порядок будут 10000 правоохранителей

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Завтра, 19 апреля, в связи с проведением на НСК Олимпийский предвыборных дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в Киеве возможно ограничение движения наземного транспорта. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк во время брифинга МВД.

"Возможно ограничение движения завтра вокруг НСК Олимпийский. Мы заранее об этом сообщаем", - сказал он.

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Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, в свою очередь, призвал сторонников кандидатов не приносить запрещенных предметов на стадион.

"Все будет жестко изыматься, вплоть до мелких вещей, которые могут представлять опасность (...) Приходите на стадион без ничего (…) со своими мыслями и одетыми в соответствии с погодой", - добавил он.

Шевченко отметил, что на входе будут изымать любое оружие и предметы, которые можно использовать как оружие, газовые баллончики, петарды, файеры, ножи, метательные предметы - яйца, овощи, фрукты.

Ранее МВД Арсен Аваков сообщил, что на НСК Олимпийский ожидается до 60000 зрителей, охранять порядок будут 10000 правоохранителей.

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Теги: выборы, дебаты, мвд, движение, олимпийский, нск
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