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19.04.2019, 11:11

Аласания объяснил, какие каналы смогут показать дебаты кандидатов

Аласания объяснил, какие каналы смогут показать дебаты кандидатов - Фото
Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава НОТУ отметил, что более 20 зарубежных каналов будут транслировать дебаты

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Дебаты на Cуспильном и на стадионе НСК Олимпийский будут иметь открытый сигнал, поэтому его смогут принять все телевизионные каналы. Об этом заявил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, сообщает 112 Украина.

"Сигнал будет открыт. Более 20 зарубежных каналов будут транслировать. Сигнал открыт ЦКУ, это такой центр, который раздает сигналы РТ, там будут все сигналы - со стадиона и Суспильного. Сигнал спокойно смогут принимать все каналы", - сказал Аласания.

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Он уточнил, что пока есть определенные трудности с трансляцией со стадиона - такие дебаты расцениваются как политическая агитация, поэтому они должны быть оплачены из штабов кандидатов.

"Нет уверенности, что это просто сойдет с рук. Зарубежным - спокойно, а нашим – вопрос. В законе указано только о сигнале официальных дебатов, там они должны делать это бесплатно. О публичной дискуссии на стадионе вопрос еще стоит", - отметил Аласания.

Глава НОТУ считает, что телеканалы рискуют получить штрафы от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания или от ЦИК.

Дебаты на НСК Олимпийский кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского должны начаться сегодня в 19:00, на Суспільном они запланированы с 21:00 до 22:00.

9 апреля в ЦИК сообщили, что прописанные в украинском законодательстве нормы по дебатам кандидатов в президенты отвечают четырем базовым принципам, а также пояснили, когда выборы должны проходить и как их должны модерировать.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, выборы-2019, аласания
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