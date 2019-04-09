В ЦИК и на Суспильном разъяснили, что будет с дебатами

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Прописанные в украинском законодательстве нормы по дебатам кандидатов в президенты отвечают четырем базовым принципам. Об этом сегодня на брифинге заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее словам, речь идет о незаангажированности (проводятся на Суспильном), доступности всем (все телерадиокомпании должны иметь доступ к сигналу), возможности иметь четкую структуру, тайминге (вступительное и заключительное слово, вопросы и ответы), недопустимости агитационной символики в эфире.

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Слипачук уточнила, что человек, который ведет дебаты, не должен быть арбитром, а только модератором.

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания добавил, что дебаты, которые проводятся неофициально и не за госсредства, "можно назвать ток-шоу".

"Но позиция такая: готовы на официальные дебаты 19 апреля в 20:00 в течение одного часа, как указано в законе, а после этого - в любое время и в любом формате (кандидаты могут встречаться, - ред.)", - сказал он.

Слипачук добавила, что все остальные форматы не запрещены законом, но их следует отличать от официальных дебатов.

Отвечая на вопрос, что будет в случае, если неофициальные дебаты на стадионе совпадут по времени с официальными дебатами в студии, Слипачук сказала: "Намеренно или не намеренно кандидаты будут планировать свои дебаты по желанию на то время, в которое закон официально устанавливает день и время проведения дебатов? Я не допускаю, что кандидаты намерены создать такую искусственную конкуренцию".

Аласания добавил, что в любом случае 19 апреля Суспильне подготовит все для проведения дебатов - и студию, и модератора. "На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет... бегущая строка со словами "Извините, кандидат такой-то не явился на дебаты", - уточнил он.

На просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что вчера представители штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского приезжали на Суспильне, вели переговоры и, якобы, осмотрев студию и аппаратуру, заявили, что не имеют желания проводить там дебаты, Аласания сказал: "Опровергаю... Это никак не связано с тем, с чем они приехали. Они приехали с месседжем для штаба оппонента. Насколько я его понял... они подчеркнули, что давайте как-то связываться и обсуждать проблему с дебатами".

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По его словам, увиденное в студии представителям Зеленского понравилось, однако они настаивали на проведении дебатов именно на стадионе. Вчера на брифинге спикер штаба Порошенко Олег Медведев подтвердил, что между штабами обоих кандидатов коммуникации нет.

Порошенко позвал Зеленского на дебаты на НСК Олимпийский на 14 апреля, а тот записал новый ролик, в котором позвал конкурента туда же - но на 19 апреля.

Председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что Порошенко готов поучаствовать в дебатах с Зеленским и 19 апреля.