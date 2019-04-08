Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.04.2019, 13:22

У Порошенко заявили: он готов к дебатам с Зеленским в любой день

У Порошенко заявили: он готов к дебатам с Зеленским в любой день - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент не против подискутировать с конкурентом за голоса избирателей и 14 апреля, и 19-го

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко не против предложенной соперником по предвыборной гонке Владимиром Зеленским даты дебатов - 19 апреля, хотя сам глава государства ранее назвал другой день - 14 апреля. Об этом заявил председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов на согласительном совете парламента.

"...Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути и 14 апреля, и 19 апреля. Как говорится, "стадион, так стадион", - сказал он.

Реклама

Неизвестно, была ли эта реплика произнесена как реакция на сегодняшее условие Зеленского о дебатах на НСК Олимпийский 19 апреля, или же Герасимов говорил о том, что президент согласен быть на стадионе 14-го, а 19-го - в студии Суспiльного.

4 апреля стали известны финальные результаты голосования 31 марта в первом туре: Зеленский - 30,24%, Порошенко - 15,95%.

Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины и поставил несколько скандальных условий, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, а также "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

У Зеленского затем затребовали "независимую площадку" для сдачи анализа, а не медпункт на НСК Олимпийский, предложив клинику Eurolab симпатика Зеленского Андрея Пальчевского. Кандидат сдал анализ крови именно там, а Порошенко сдал анализ крови, мочи и волос на НСК для четырех лабораторий.

Зеленский снова записал ролик, где потребовал Тимошенко "в арбитры". У него заявили, что хотят переговоров с Порошенко по поводу дебатов, а также объяснили растущие требованияПрезидент в ответном видеообращении призвал соперника "не ставить условий", а "быть мужиком и прийти на дебаты".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы, дебаты, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 