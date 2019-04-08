У Порошенко заявили: он готов к дебатам с Зеленским в любой день

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко не против предложенной соперником по предвыборной гонке Владимиром Зеленским даты дебатов - 19 апреля, хотя сам глава государства ранее назвал другой день - 14 апреля. Об этом заявил председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов на согласительном совете парламента.

"...Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути и 14 апреля, и 19 апреля. Как говорится, "стадион, так стадион", - сказал он.

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Неизвестно, была ли эта реплика произнесена как реакция на сегодняшее условие Зеленского о дебатах на НСК Олимпийский 19 апреля, или же Герасимов говорил о том, что президент согласен быть на стадионе 14-го, а 19-го - в студии Суспiльного.

4 апреля стали известны финальные результаты голосования 31 марта в первом туре: Зеленский - 30,24%, Порошенко - 15,95%.

Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины и поставил несколько скандальных условий, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, а также "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

У Зеленского затем затребовали "независимую площадку" для сдачи анализа, а не медпункт на НСК Олимпийский, предложив клинику Eurolab симпатика Зеленского Андрея Пальчевского. Кандидат сдал анализ крови именно там, а Порошенко сдал анализ крови, мочи и волос на НСК для четырех лабораторий.

Зеленский снова записал ролик, где потребовал Тимошенко "в арбитры". У него заявили, что хотят переговоров с Порошенко по поводу дебатов, а также объяснили растущие требования. Президент в ответном видеообращении призвал соперника "не ставить условий", а "быть мужиком и прийти на дебаты".