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04.04.2019, 18:25

У Зеленского объяснили растущие требования к дебатам с Порошенко

У Зеленского объяснили растущие требования к дебатам с Порошенко - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского считает, что постоянно менять условия для оппонентов - это нормально

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В дискуссии между политическими оппонентами постоянно выдвигать новые условия - это нормально, считает спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Так он ответил на вопрос, не станет ли следующем камнем преткновения для проведения дебатов то, что Порошенко не извинился за "марионетку Коломойского".

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"Я, по большому счету, не вижу... Были озвучены позиции одного кандидата, второй кандидат сказал: "Стадион так стадион". Извинений не было, но пускай это остается на совести кого-то", - сказал он.

По его словам, 19 апреля дебаты состоятся, если остальные пункты будут выполнены.

Отвечая на вопрос, почему штаб Зеленского постоянно выдвигает условия - то журналистам, то Порошенко, Разумков сказал: "Я не готов на это ответить. По поводу встреч с журналистами вам ответит пресс-служба. А если мы говорим об условиях - то вся жизнь наша условность... В дискуссии между политическими оппонентами - нормально, когда есть предложения, и на предложения мы получаем ответ или отказ или ищем другие пути решения".

На вопрос, когда наконец к журналистам выйдет сам Зеленский, Разумков снова сослался на то, что это вопрос к пресс-службе.

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Теги: Владимир Зеленский
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