Новое видео. Порошенко - Зеленскому: Будьте мужиком. Жду встречи

Президент Украины Петр Порошенко записал новое видео в адрес своего оппонента Владимира Зеленского. Соответствующее видео он опубликовал у себя на странице в Facebook.

"Владимир Александрович, снова вынужден общаться с вами через объектив - вместо разговора с глазу на глаз. Не бойтесь! Дебаты - это не страшно. Это нормальная политическая традиция. И за свою жизнь я не раз принимал вызовы. И не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий. Не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь - это некрасиво! Будьте мужиком! Приходите на дебаты. Стадион так стадион. Я жду", - говорится в обращении.

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