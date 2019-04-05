Новое видео. Порошенко - Зеленскому: Будьте мужиком. Жду встречи

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Президент ответил на новые условия команды Владимира Зеленского и призвал "не бояться" и "не прикрываться" людьми, а выйти с ним на дебаты

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Президент Украины Петр Порошенко записал новое видео в адрес своего оппонента Владимира Зеленского. Соответствующее видео он опубликовал у себя на странице в Facebook.

"Владимир Александрович, снова вынужден общаться с вами через объектив - вместо разговора с глазу на глаз. Не бойтесь! Дебаты - это не страшно. Это нормальная политическая традиция. И за свою жизнь я не раз принимал вызовы. И не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов.  Смотрел в их глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий. Не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь - это некрасиво! Будьте мужиком! Приходите на дебаты. Стадион так стадион. Я жду", - говорится в обращении.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, дебаты, видео, выборы 2019
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